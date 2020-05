Suman 500 contagios de Covid-19 en Laredo

Laredo, Tx.- La cifra de casos positivos a COVID-19 en Laredo, Texas ha llegado a los 500 contagios, confirmaron esta tarde autoridades de Salud. De acuerdo al reporte, hasta la tarde de este jueves 21 de mayo, 4 mil 407 personas se han realizado la prueba de COVID-19, de las cuales 500 han resultado positivas y 3 mil 050 negativas; Continúan pendientes los resultados de 857 pruebas.

Hasta el momento, en Laredo hay un total de 173 casos activos mientras que 309 personas se han recuperado satisfactoriamente de la enfermedad y 18 han perdido la vida a causa del COVID-19.

"Tenemos que seguir obedeciendo las reglas de seguridad como la distancia social y el uso del tapabocas, el virus no se ha ido y no podemos bajar la guardia, hay que enfatizar esto para que la gente no se confíe", dijo el doctor Héctor González, director del Departamento de Salud en Laredo, Texas.

En Texas, el contagio de coronavirus se ha disparado luego de que el gobernador Greg Abbott ordenara la reapertura de negocios en el estado, siendo Austin y Houston de las ciudades más afectadas por el COVID-19.

Si a usted le interesa realizarse la prueba de COVID-19, en Laredo, Texas hay disponibles pruebas confirmatorias tanto con el Estado como en la clínica del Departamento de Salud en 2600 Cedar, donde se aplican todos los días de las 9:00 a las 11:00 de la mañana.