Suman 48 denuncias a estancias

CIUDAD DE MÉXICO.

Éstas fueron presentadas entre marzo y septiembre del 2019, y aún continúan en integración.

Hace un año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de Bienestar argumentaron que la suspensión del apoyo económico a 9 mil 582 estancias infantiles era por actos de corrupción. Sin embargo, pese a la exigencia de representantes de esos centros educativos y de partidos de Oposición para presentar las pruebas, no se ha hecho. La dependencia informó a Grupo REFORMA, vía transparencia, que del total de estancias infantiles, 3 mil 872, un 40 por ciento del total, incumplieron con una o varias reglas de operación. No obstante, ninguna falta estaba relacionada con irregularidades en el uso de dinero, sino a errores menores en su operación, como no tener la papelería necesaria, no contar con vidrios adecuados o ciertas estructuras requeridas, no tener expedientes actualizados o no llenar los formatos de manera debida.

Por ejemplo, entre los principales lineamientos que desobedecieron 2 mil 240 estancias está el no contar con un expediente por cada menor, así como de sus padres. Según el registro que recibió Bienestar del Gobierno anterior, otras 2 mil 409 no contaban con el personal suficiente para brindar los servicios de cuidado y atención infantil, el cual consistía en un asistente por cada ocho menores y otro por cada pequeño con algunas discapacidad. La Administración anterior emitió 3 mil 318 notificaciones para dar de baja temporal a igual número de centros de cuidado para corregir deficiencias, sin embargo, no se aclara si éstas fueron cerradas por un tiempo o finalmente cumplieron.