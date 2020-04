Suman 449 muertes por Covid-19 y 5,847 contagiados en México

En México, las defunciones por coronavirus al corte de este miércoles suman 449, en tanto los casos confirmados llegaron a los 5 mil 847.

Además hay en el país 11 mil 717 casos sospechosos y van 25 mil 138 descartados.

Hugo López-Gatell dijo que la epidemia en México ya luce "acelerada".

El subsecretario detalló que de las víctimas mortales a causa del coronavirus, la más joven es una niña que tenía síndrome de down y también una cardiopatía congénita, lo que complicó la enfermedad.

Dijo además, al explicar el reporte diario, que en breve darán a conocer un mapa a nivel municipal de contagios.

Empresas no esenciales que no cerraron serán sancionadas. López-Gatell señaló que empresas no esenciales que se negaron a cerrar son la mayoría de la industria automotriz, de comercio, venta o distribución de productos no esenciales, industria textil, industria maderera y otras actividades.

Las empresas están en los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

Afirmó que se levanta el acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da inicio al proceso sancionador.

Después se da vista a la autoridad sanitaria para clausurar y se da vista al ministerio público para que investigue el posible delito.

Este martes, la Secretaría de Salud había confirmado 5 mil 399 casos, 406 muertos y más de 10 mil casos sospechosos por coronavirus. Además, se habían recuperado 2 mil 125 personas infectadas por este virus.

Sin embargo, el panorama económico del país no es favorable a causa de la pandemia por el Covid-19, pues este miércoles se dio a conocer que la agencia Fitch Ratings bajó la calificación de México a BBB-. Tras este anuncio, el peso perdió frente al dólar y se espera que mañana llegue su precio por arriba de las 24 unidades.

Por otra parte, los gobernadores del PAN aseguraron este miércoles que malinformaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que recibieron un recurso extraordinario para enfrentar los casos de coronavirus, por lo que, afirmaron, sólo cuentan con el presupuesto al que tienen derecho.

Sigue la transmisión EN VIVO de la Conferencia de Prensa del panorama del COVID-19 en México: