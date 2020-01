Suman 40 inscritos para la G. Nacional

En las primeras semanas de este año, alrededor de 40 personas se han registrado para poder enlistarse en la Guardia Nacional.

Francisco Valdez Pliego, cabo integrante del módulo que acude a las colonias, comentó que cada vez hay mayor interés en ingresar a las fuerzas armadas.

"Es para Guardia Nacional, si hay interés, cada vez son más gente la que entra al ejercito y están confiando, les están pagando una cantidad bien y hay mucho apoyo para la familia", dijo.

Los requisitos son: ser mexicanos, tener entre 19 y 29 años, estatura mínima de 1.60 en hombres y 1.55 en mujeres, además no haber pertenecido a instituciones policiales o fuerzas armadas, no tener antecedentes penales, no contar con tatuajes, no consumo de drogas y aprobar los procesos de prueba.

De la misma forma llevar los documentos: CURP, INE, certificados de escuela, cartilla militar y acta de nacimiento certificada.

Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Octava Zona Militar, en la carretera a Río Bravo, donde les darán información de los requisitos o aprovechar cuando el módulo acude a diversas colonias.

"Gracias a Dios la gente está pidiendo información y está entrando más gente", recalcó.