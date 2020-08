Suman 20 empleados del DIF contagiados

Tampico, Tam.- Empleados y familiares de éstos, del Sistema DIF Municipal se han contagiado del Covid-19; ninguno ha fallecido, pero sus familiares sí, tales como madres o esposos.

Lo anterior lo reveló la presidenta del voluntariado, Aida Féres de Nader, quien señala que los contagios se han dado entre empleados y han llegado a los hogares.

"Sí ha habido contagios entre empleados, y familiares de los empleados también han sido afectados, son unos 20 empleados y familiares, mamá, esposo...", señaló.

Féres de Nader agregó que todos los empleados enfermos se han recuperado pero familiares de empleados como mamá, papá y esposos no han logrado recuperarse.

Indica que mucho ha tenido que ver que presentan alguna enfermedad crónico degenerativa como la diabetes o hipertensión.

La presidenta del DIF Tampico reiteró que por ello mantienen las medidas en las oficinas en donde todos los trabajadores deben portar cubrebocas, careta y googles.

Dijo que tal medida es obligatoria, "no permitimos a nadie que no los traigan y hay filtro donde les toman la temperatura, hay tapete sanitizador y les dan gel antibacterial y no puede entrar nadie sino pasa por este filtro y sino traen cubrebocas allí les proporcionamos uno", finalizó.