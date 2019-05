Suman 17 años sin tener desfile

San Fernando, Tam.- Por 17 años consecutivos en esta localidad se ha suspendido el desfile del "Día del Trabajo" que se conmemora el día primero de mayo.

Regularmente en este desfile la clase obrera manifiesta sus inconformidades, además de pedir libremente aumentos al salario, mejores servicios de atención entre otros beneficios.

En la administración municipal del ex alcalde Juan José Galván García periodo 2002-2004, se suspendieron en esta localidad los desfiles del Día del Trabajo. Desde esa fecha las ceremonias del día del trabajo se hacen en un lugar cerrado, o simplemente no se practican, argumentándose que por falta de recursos la clase obrera no participa en estas actividades.

Entrevistado sobre el tema delegado regional de la Confederación de Trabajadores de México Santiago Cantú Rincones, dijo que algunas ocasiones los secretarios generales de los diversos sindicatos han acudido a desfiles en la capital del estado.