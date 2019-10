Suman 15 muertos en Chile en cinco días de disturbios

SANTIAGO DE CHILE.- El gobierno chileno informó el martes que 15 personas murieron, la mayoría en saqueos e incendios, al cumplirse el quinto día de un estallido social que mantiene a más de la mitad de las 16 regiones bajo estado de emergencia y muchas con toque de queda.

El presidente Sebastián Piñera se reunía con los líderes de los partidos oficialistas y de la oposición para explorar la posibilidad de avanzar en un acuerdo social que ayude a enfrentar la crisis. Antes del inicio del encuentro se retiró el Partido Socialista alegando que no habían sido citadas organizaciones sociales y porque sigue vigente el estado de emergencia.

El Partido Comunista no estaba dispuesto a acudir al palacio de gobierno y tampoco fue invitado.

Mientras se espera en resultado del encuentro en un barrio de clase media, decenas de personas fueron dispersadas con gases lacrimógenos luego de que una turba intentó saquear un supermercado mientras mujeres gritaban que necesitaban leche, dijo radio Cooperativa.

En otros lugares las filas se extendían custodiadas por militares. Los mercados permanecieron cerrados el fin de semana debido a los saqueos e incendios.

La jubilada Carmen Fuentealba aseguró a The Associated Press que "he caminado varios kilómetros para buscar leche, pero lo supermercados siguen cerrados y los almacenes (comercios de barrio) ya no tienen. Tampoco hay detergentes".

También había largas filas en las gasolineras, aunque con menor intensidad que en la víspera. Jacqueline Zúñiga, empleada de una estación de servicio, dijo a AP que "la gente está descontrolada en todo, creen que la bencina, el petróleo, se va a terminar, lo único que hacen es cargar, llenar, llenar... todo esto ha llevado a una agresividad".

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la última jornada en la capital chilena se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados y comercios a bienes de la infraestructura pública, como municipalidades y comisarías.

Afirmó que el país está frente a "una acción concertada" de grupos violentos que pretenden desestabilizar al gobierno y que los 20 mil militares y policías que patrullan las calles de la ciudad "no están sobrepasados".

Aunque el gobierno congeló el sábado el alza en las tarifas del subterráneo de 1,12 a 1,16 dólares, lo que originó el estallido social, las violentas protestas y saqueos a comercios continuaron y destruyeron un 85% de las estaciones de ese transporte público. También se registraron multitudinarias manifestaciones pacíficas.

Los manifestantes reclaman mejores salarios, que en Chile promedian los 400 a 500 mil pesos (entre 562 y 762 dólares), mejores pensiones y bajas en los precios de las medicinas y de los servicios públicos.

Leonardo Moreno, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, dijo que en Chile el 10% de la población gana un 7,8% más que el 90% restante.

"Cerca del 65 por ciento de la población de Chile gasta más de lo que (le) ingresa. Eso significa que están sobre endeudados y que todos los meses cargan con una mochila angustiosa". Agregó que el problema de Chile "es la pobreza moderna" que "tiene la característica de la inseguridad y la angustia"

"Hemos escuchado también un grito colectivo fuerte, que tal vez antes sólo lo escuchábamos como un murmullo. A la sociedad, en su conjunto, les decimos con mucha humildad que para nosotros es hora de escuchar con los oídos grandes", dijo el martes Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio".