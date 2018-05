Suman 100 muertos por lluvias en Kenia

Mombasa, Kenia .- Al menos 100 personas han muerto en Kenia desde inicios de abril por fuertes lluvias que han ocasionado inundaciones y deslaves, según estimaciones de la Cruz Roja, organismo que definió la situación como un desastre humanitario que requiere recursos de emergencia.

Hiribae Mame es una de las aproximadamente 200 mil personas que se han visto obligadas a evacuar en el este de Kenia, donde su casa quedó hundida en las aguas que le llegan hasta la cintura.

"He perdido 12 pollos y cuatro cabras. No pudimos salvarlos a todos y no puedo entrar a la casa porque la puerta no se puede abrir", aseguró la madre de cuatro niños en la ciudad de Tana River, en la región costera.

Su hija menor se aferró a su cuello y sus pies tocaban el agua, donde colchones y escombros flotaban mientras que barcos rudimentarios transportaban personas, animales y bienes a terrenos más seguros.

Las inundaciones han bloqueado las carreteras principales que comunican al centro y el norte de Kenia y las zonas costeras, además de que la ruta desde Nairobi al puerto principal de Mombasa estuvo bajo agua la semana pasada.

El pasado viernes, ocho personas murieron cuando los deslizamientos de tierra destruyeron sus hogares mientras dormían en la montañosa región central de Murang'a, informó el Secretario General de la Cruz Roja de Kenia, Abbas Gullet.

Militares y policías han desplegado helicópteros para misiones de rescate, pero se necesitaban más esfuerzos, agregó, ya que los brotes de enfermedades son otra preocupación.

"Instamos al Gobierno nacional a declarar esto como un desastre nacional para poder realizar un esfuerzo deliberado y movilizar recursos para ayudar a las personas afectadas", aseguró Gullet este domingo a los periodistas en la capital.

"Necesitamos que se cree un fondo nacional de gestión de desastres", añadió.