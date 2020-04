Belinda, quien suele mostrar episodios felices en sus redes, ahora se le pudo ver sumamente preocupada, en un video, por lo que está haciendo el Covid-19 en el mundo, y es que este virus podría afectar a su familia que vive en España, uno de los países más afectados por la enfermedad.

En una serie de clips que duran en total nueve minutos, se mostró sumamente reflexiva y exhibió su temor ante lo que pudiera ocurrirle a su abuelita, quien tiene más de 80 años y padece de enfisema pulmonar, y a uno de sus tíos que, al parecer, ya tiene coronavirus.

"No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tik tok o bromas del coronavirus [...] "No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia", finalizó.