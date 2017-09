Suma César Duarte denuncia por desvíos a campañas

Chihuahua, México.- Autoridades de Chihuahua presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por el presunto desvío de 4 millones de pesos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, durante la administración del ex Gobernador César Duarte.



La Secretaria de la Función Pública del Estado, Stefany Olmos Loya, indicó que se realizaron retenciones ilegales a servidores públicos de la JMAS y se aplicaron durante el proceso electoral federal de 2015.



"Esta es una nueva denuncia, que se suma a la de los 79 millones de pesos que habrían sido retenidos por la Secretaría de Hacienda, en estos casos fueron autoridades federales las que están investigando estos hechos", explicó Olmos Loya.



Agregó que la cantidad de 4 millones de pesos, corresponde únicamente a la parte de los salarios que se retuvieron a los servidores públicos durante el proceso electoral de 2015, pero que el mecanismo se aplicó prácticamente durante toda la pasada administración estatal.



A los ex funcionarios, precisó, se les retenía el 5 por ciento de su sueldo.



La JMAS de Ciudad Juárez es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado.



En diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública presentó la primera denuncia ante la Fepade por la retención de más de 79 millones de pesos a unos 700 empleados de la administración estatal.



Por el caso de los más de 79 millones de pesos, una juez federal citó al ex Gobernador Duarte por solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).



Cristina Lozoya, juez federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, fijó para este viernes 23 de junio a las 15:00 horas la audiencia de formulación de imputación contra el ex Mandatario y 7 presuntos cómplices en la causa penal 457/2017.



Duarte tiene una orden de aprehensión por el delito de peculado y es buscado por la Interpol en más de 190 países.