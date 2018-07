Suma México oro y plata en gimnasia rítmica

Aunque por calificación México se apoderó del podio, el reglamento técnico internacional de la Federación Internacional de Gimnasia prohíbe que un mismo país ocupe los primeros tres puestos por lo que México se quedó con el oro y la plata en la gimnasia rítmica all around individual.

Las tricolores Rut Castillo (60.950) y Marina Malpica (60.600) hicieron el 1-2 en el los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y la colombiana Lina Dussan se quedó con el bronce (54.100).

Las gimnastas nacionales se adueñaron del escenario en los en los aparatos de mazas y cinta en el Centro de Eventos Puerta de Oro, que en su totalidad apoyaban a las locales Lina Dussan y Vanessa Galindo.

"Regreso con mucha ilusión y con más ganas de estar en el escenario que tanto me gusta y en lo que más me gusta hacer que es la gimnasia, está medalla me sabe muy dulce y estoy muy feliz", comentó Rut Castillo.