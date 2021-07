Suma más adeptos; visita casa por casa

Río Bravo, Tam.- El candidato a presidente municipal, Alfredo Cantú Cuéllar, y la formula ganadora, siguen sumando votos ahora en el fraccionamiento Azteca en donde en recorrido de proselitismo casa por casa lograron sumar más adeptos, acompañados por el dirigente del Comité Directivo Estatal Edgar Melhem Salinas, quien anticipó la victoria en los comicios electorales del próximo 6 de junio.

“Estamos muy contentos porque la gente no sigue recibiendo con mucho animo y certidumbre de que no les vamos a fallar, somos gente de trabajo y de palabra que busca el beneficio de las familias Riobravenses y de Nuevo Progreso, porque no tenemos necesidad de robar ni tampoco vivimos de la política”, afirmo el candidato.