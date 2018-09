Suma Márquez victoria en MotoGP

Con esta victoria, Márquez incrementa su ventaja en la clasificación provisional hasta los 72 puntos respecto del italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que se lo puso muy difícil hasta la última vuelta.

El piloto de Repsol Honda tenía ganas de ganar a las Ducati, algo que no hacía desde el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring allá por principios de julio, y lo hizo de la mejor manera posible, convenciendo. Si bien es cierto que éste de Motorland Aragón es un trazado muy favorable a sus características de pilotaje.



Mientras, su compañero de equipo Maverick Viñales era todo lo contrario, desde la undécima posición cayó tras una mala salida cuatro/cinco puestos y al final se tuvo que conformar con un décimo.



La decimocuarta vuelta fue el primer punto de inflexión de la carrera, cuando el piloto de Repsol Honda decidió superar por el interior de la curva doce a Andrea Dovizioso quien, sin éxito, intentó mantener la primera plaza.



Con Márquez otra vez delante, volvió a cambiar el ritmo de carrera y los dos pilotos de cabeza se enzarzaron en una pelea de adelantamientos que les permitió destacarse de sus perseguidores, Iannone y Rins, aunque no por demasiado tiempo, ya que había quedado claro que nadie iba a dar su brazo a torcer entre los cuatro primeros: Dovizioso, Márquez, Iannone y Rins.



El "rifirrafe" de adelantamientos entre Márquez y Dovizioso resultó espectacular, sin concesiones, pero con el español delante cerrando todos los huecos a su rival, devolviendo todos los adelantamientos y, en la última vuelta, apurando al máximo la pista para garantizarse un triunfo que deseaba más que nadie.



El italiano Valentino Rossi no tuvo un buen día y cruzó la meta en la octava posición.