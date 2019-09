Suma el CCE sus esfuerzos para denunciar corrupción

Ciudad de México.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que desde esta organización se abrirá una línea de comunicación para denunciar cualquier acto de corrupción que sufran su agremiados.

"Todos, absolutamente todos los mexicanos, estamos hartos de la corrupción. Un problema donde la corrupción te extorsiona, te modifica, te implica, te incrementa los costos y hace que tu productividad, tu eficiencia verdaderamente se disminuya", manifestó Carlos Salazar Lomelín, dirigente de esa cúpula empresarial.

También se impulsarán normativas y leyes para que el gobierno pague a tiempo las devoluciones de impuestos y lo mismo hagan las grandes empresas con la cuota de productos y servicios de pequeñas y medianas empresas (Pymes), apuntó.

"No es posible que las Pymes estén financiando a las grandes empresas y que, de alguna manera, tú sufras por falta de capital de trabajo. No es posible que no te paguen la devolución de impuestos que te corresponden", manifestó.

Salazar Lomelín señaló que la autoridad convocó a todos los empresarios la semana pasada, a fin de impulsar una nueva iniciativa, y mostró su optimismo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca también erradicar la corrupción.

"Yo felicito a la Secretaría, pero al final lo que quiero es que juntos, todos, hagamos de esto un principio de comportamiento, y que como agentes económicos ayudemos a que este país, ahora sí, erradique la corrupción", reiteró en un comunicado.