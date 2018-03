Suma César Duarte 8 solicitudes de extradición

Cd. de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que hasta el momento son ya 8 las solicitudes formales de extradición que ha presentado contra César Duarte, de un total de 12 causas penales federales y locales por presuntos desvíos de recursos.



La Fiscalía General de Chihuahua ha entregado a la PGR un total de 11 causas penales contra el ex Gobernador de la entidad, mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ha entregado una, para iniciar los trámites de extradición.



"Una vez que se analizaron dichas causas, de acuerdo a los requisitos del tratado de extradición, y elaborado las solicitudes correspondientes, se han presentado 8 peticiones formales de extradición por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las autoridades del país con el que se tiene suscrito dicho tratado", dijo PGR en comunicado.



"En cuanto al trámite de las solicitudes restantes, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se encuentra en la etapa final del trabajo correspondiente, a fin de que sean presentadas el total de las solicitudes de extradición".



La dependencia federal indicó que originalmente la Fiscalía de Chihuahua había obtenido 10 órdenes de aprehensión contra Duarte, mismas que le había hecho llegar para tramitar la extradición, pero que recientemente agregó una nueva.



En el comunicado, la PGR dijo tener la disposición para mantener una estrecha comunicación con las autoridades del Estado de Chihuahua, "informándoles en todo momento sobre las solicitudes que se han presentado".



La primera orden de aprehensión contra Duarte, de la que se tuvo conocimiento público, fue librada en marzo de 2017; es decir, se ha cumplido un año desde que el ex Mandatario es prófugo de la justicia y aún no está sujeto a un solo juicio de extradición.



La PGR no ha informado del país en que se encuentra ubicado el acusado, sin embargo, las autoridades de Chihuahua han dado a conocer que se encuentra en Estados Unidos.



De hecho, algunas autoridades han confirmado que Duarte ha solicitado el asilo político y que regularmente se localiza en Texas, Florida y Nuevo México.