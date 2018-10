Suma Blanco a Gabinete a ex árbitro

Cd. de México.- Al asumir como Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco sumó a su Gabinete a Gilberto Alcalá Pineda, ex árbitro de futbol.

Alcalá Pineda será Secretario de Desarrollo Social en la entidad.

"Me he dado a la tarea de integrar un gabinete con gente trabajadora, honesta y preparada que me acompañará en el quehacer administrativo, para cumplir con este compromiso que hoy asumo con toda seriedad y responsabilidad", informó el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Este lunes, Blanco, quien fue postulado por Morena-PES-PT a la Gubernatura, tomó protesta a los miembros de su Gabinete.

"He tomado protesta a los integrantes del Gabinete y esperaré para designar a los titulares de las Secretarías de Turismo, del Trabajo y de Innovación, Ciencia y Tecnología hasta que la LIV Legislatura tenga aprobar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos", dijo Blanco en el acto, según un comunicado del Gobierno morelense.

En el evento estuvieron los ex futbolistas Germán Villa e Isaac Terrazas, quienes también se perfilan como colaboradores en la Administración de Blanco.