Suma "Black Panther" 25 mdd en su estreno

LOS ANGELES, CALIFORNIA. — "Black Panther" se encamina a tener un gran fin de semana en la taquilla norteamericana.



The Walt Disney Co. estimó el viernes que la cinta de superhéroes sumó 25,2 millones en sus funciones de preestreno. Es el segundo mejor preestreno para una película de Marvel Studios detrás de "Avengers: Age of Ultron", que sumó 27,6 millones y el mejor para febrero.

Las funciones de preestreno suelen comenzar con exhibiciones a las 7 pm del jueves.

"Black Panther" podría ganar entre 172 y 198 millones de dólares en el fin de semana largo por feriado en Estados Unidos. Por mucho superará el récord anterior de febrero de "Deadpool" que sumó 152,2 millones en 2016.

A nivel internacional la cinta ha sumado 47 millones de dólares en sus primeros tres días con buenos resultados en Gran Bretaña y Korea.