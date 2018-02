Suma Atlético primer punto fuera de casa

El Atlético Reynosa sumó su primer punto como visitante en lo que va del Torneo Clausura 2018, tras empatar 0-0 ante los Monarcas Morelia, en duelo de la jornada 6 de la Liga Premier que se disputó en la cancha anexa del Estadio Morelos. Los fronterizos rompieron con la racha de dos descalabros jugando en patio ajeno. El resultado no fue malo tomando en cuenta que para este encuentro el técnico Esteban Mejía tuvo dos ausencias de mucho peso, sus dos atacantes estelares, Efraín “Nino” Torres y Alonso Hernández, quienes no realizaron el viaje debido a que no se recuperaron de un fuerte cuadro gripal.

El “Talismán” Abraham Vázquez fue quien apareció en el eje de ataque, pero la figura del partido terminó siendo el arquero Jonathan León, quien salvó dos jugadas de mano a mano.

El encuentro fue muy disputado e intenso, con ambas escuadras peleando por hacerse de la pelota aunque si hubo jugadas de peligro. En el primer tiempo, la Monarquía acarició la gloria con un disparo desde fuera del área que obligó al portero Jonatan León a estirarse lo más posible para desviar la pelota por encima del travesaño. En la segunda parte el duelo se puso más trabado y Morelia se quedó con un hombre menos por la expulsión de Ulises Jaimes, quien vio la segunda tarjeta amarilla faltando 10 minutos para finalizar el encuentro.

Con este resultado Atlético Reynosa llegó a 8 puntos en el Grupo 1, continúa dentro de los primeros 8 pero la competencia está de lo más cerrada. A partir de este lunes el equipo comenzará su preparación para encarar el clásico fronterizo de Tamaulipas, visitando a los Gavilanes de Matamoros el próximo sábado en la jornada 7.