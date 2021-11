Suma atleta reynosense Sofía García un nuevo triunfo

Cabe resaltar que es apenas su segundo triatlón y en menos de un año de entrenamiento ya consiguió un primer lugar.

"En agosto de este año hice mi primera competencia y en poco tiempo he visto buenos resultados, seguiré practicando el triatlón, me gustó mucho este deporte, me ha beneficiado mucho para lo que es la corrida, y la meta a largo plazo sería completar en un Ironman", indicó la deportista quien se inició en el atletismo a los 16 años, en el lanzamiento de jabalina, donde logró medallas muy importantes para Tamaulipas en la Olimpiada Nacional. Desde entonces ya se le veía madera de campeona.

"Ya había pensando en practicar triatlón pero solo se quedó en el intento, luego me lesioné y no podía correr pero si podía hacer bicicleta, también hice natación y pesas en lo que me recuperaba, estuve un año así, y en ese inter conocí a mi amiga Karina que me invitó al grupo de ciclismo de Broncos y me vendió su bici de ruta, y ya que pude correr combiné las tres disciplinas, si no hubiese sido por esa lesión creo que no hubiera practicado este deporte, así que a veces vienen cosas buenas de las desgracias", relató.

Sofía García es una apasionada del ejercicio, incluso su trabajo como fisioterapeuta la mantiene en contacto con diferentes atletas. Por lo pronto se seguirá preparando ya que su siguiente desafío será un duatlón (5k corriendo, 20k en bicicleta y 2.5k corriendo) que se celebrará en febrero del 2022.

Con un tiempo de 1 hora y 19 minutos la reynosense Sofía García cruzó la meta en primer lugar.