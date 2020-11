Suicidio y muerte, pensamientos cada vez más frecuentes en jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con la encuesta realizada también por otros centros universitarios, se aseguró que el 37 por ciento de adultos jóvenes tienen las ideas antes mencionadas, mientras que el 47 por ciento muestran síntomas moderados de depresión.

Los resultados fueron publicados en The Covid-19 Consortium for Understanding the Public's Policy Preferences Across States, organización que brinda información sobre el acontecer relacionado con el Covid-19.

Los investigadores apuntaron que las cifras obtenidas son diez veces la tasa observada antes de la pandemia que ha infectado a más de un millón de personas en todo el mundo.

"Estos son indicadores claros de que la pandemia, con sus consecuencias sociales y económicas, están cobrando un alto precio en la salud mental", afirmó Kathherine Ognyanova, coautora del estudio.

Algunos de los factores percatados que se relacionaron con todos estos pensamientos son el cierre de escuelas y universidades, el trabajo desde casa, la reducción salarial y la pérdida de empleo.

Los expertos además se percataron además que una mayor cantidad de mujeres padecieron depresión leve o moderada, ansiedad e interrupción del sueño.