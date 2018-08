Suicidio no discrimina. Efectúan evento preventivo

Nos tomó a todos por sorpresa porque Andrew era un estudiante muy activo, de alto rendimiento y un líder de la comunidad . Yolanda Estrada-Perales, madre de Andrew

Pharr, Tx. - Andrew Perales tenía 17 años cuando decidió quitarse la vida en diciembre de 2013. Ese día, sus padres aprendieron que el suicidio no discrimina.

"Nos tomó a todos por sorpresa porque Andrew era un estudiante muy activo, de alto rendimiento y un líder de la comunidad", recuerda su mamá Yolanda Estrada-Perales.

Say Yes to Life, una fundación creada después de la muerte de Andrew, Estrada-Peralez para ofrecer esperanza y ayudar a crear conciencia sobre el suicidio.

Yolanda reconoce que enfrentar y superar la muerte de su hijo no ha sido fácil, y reconoce la necesidad crítica de esperanza y de educar sobre la prevención del suicidio.

Con la ayuda de Vivian Tamez, maestra de Lamar Academy en McAllen, Chris Ardis, profesora jubilada, el Condado de Hidalgo, amigos y familiares, y socios de la comunidad, preparan el 'Say Yes to Life'.

"Quiero que este evento sea diferente", dice Yolanda. "Quiero unir a los líderes y defensores comunitarios para mostrar su apoyo. Nuestra meta para este evento de Conciencia de Suicidio en el Condado de Hidalgo es unirnos y traer esperanza. Queremos cambiar el estigma sobre la enfermedad mental, el suicidio y la salud mental".

El evento gratuito es abierto al público, se llevará a cabo en Parque North San Juan el sábado, 8 de septiembre a las 18:30 horas. Habrá recursos de apoyo disponibles.

CONCIENCIA. Realizan evento para prevenir que familias sufran esta tragedia desgarradora.