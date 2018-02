Los Ángeles, California

Mark Salling, quien interpretó al chico malo Noah “Puck” Puckerman en la exitosa serie musical Glee, murió ayer en un aparente suicidio, semanas después de haberse declarado culpable de posesión de pornografía infantil. Tenía 35 años.

Salling se declaró culpable en diciembre luego que las autoridades dijeron que una búsqueda en su computadora arrojó más de 50 mil imágenes pornográficas con menores. Iba a ser sentenciado el 7 de marzo, y los fiscales planeaban pedirle a un juez que lo enviara a prisión por entre cuatro y siete años.

EL HALLAZGO

Un oficial que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el caso dijo que Salling fue hallado ahorcado en el barrio de Tujunga, en Los Ángeles. Agregó que el deceso del actor está siendo investigado como un suicidio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que Salling fue reportado desaparecido cerca de las 3:00 horas del martes.

“Puedo confirmar que Mark Salling falleció temprano esta mañana”, dijo el abogado del actor, Michael J. Proctor.

PIDEN RESPETO

“Mark era una persona amable y amorosa, una persona de gran creatividad que estaba haciendo lo mejor posible por reparar algunos errores serios y errores de juicio”, dijo Proctor, y agregó que la familia del actor solicitó respecto a su privacidad en estos momentos.

Salling había aparecido en solo un puñado de proyectos antes de saltar a la fama como parte del elenco de Glee, la popular serie televisiva de Fox sobre un grupo de estudiantes de una escuela secundaria y su círculo de amigos y familiares. Se transmitió del 2009 al 2015.

SU ASPECTO. A última fecha el actor se descuidó y subió de peso.

Sus créditos

Children of the Corn IV: The Gathering de 1996, un papel como invitado en la serie de Chuck Norris Walker, Texas Ranger en 1999 y la película hecha para TV Rocky Road de 2014.