Sugieren revisar alarmas de humo

Laredo, Tx.- El Departamento de Bomberos de la ciudad de Laredo recomienda a las familias que revisen sus alarmas de humo y cambien las baterías a los detectores de monóxido de carbono.

"Lo aconsejable es cada seis meses, revisar si están funcionando, si no se han agotado, descartar que no estén desconectadas las baterías, incluso que alguien las haya quitado y no las haya reemplazado, pero siempre hacemos campaña con el cambio de horario, para basarnos en una fecha o acción que es para todos a la misma vez", dijo Rick Oliva, vocero de Bomberos.

La Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, contempla que el 71 por ciento de las alarmas que no funcionaron en un siniestro ocurrido, tenían agotadas las baterías, estaban desconectadas o no tenían.

La mitad de los incendios en casas, ocurren entre las 11:00 de la noche y 7:00 de la mañana.

Otro consejo es que al sonido de la alarma contra incendios, los padres tienen que acudir a despertar a sus niños y adolescentes, no dar por hecho que ya escucharon, pues los menores tienen el sueño más profundo.

"Tener las alarmas activadas y en perfectas condiciones es de gran ayuda, ese negativo 71 por ciento de dispositivos inservibles o desactivados durante incendios, nos dice lo importante que es revisar estos aparatos que salvan vida, pues no hay que olvidar que el 85 por ciento de las muertes que ocurren en Laredo, suceden en casa, así que es tiempo ya de revisar esas piezas en el hogar, comprobar el funcionamiento de los detectores de humo y de monóxido de carbono", recomendó.

Los detectores y alarmas de humo pueden reducir hasta en un 50 por ciento los fallecimientos por asfixia o fuego.

Es importante tener un detector en cada habitación de la casa, llámese, recámaras, cocinas, pasillos, baños, sala y demás, incluso en el exterior, cobertizos, bodegas o cuartos de almacenaje, sótanos, ático y en cada nivel de la construcción.

Probarlas cada mes oprimiendo el botón de prueba, cambiarlas cada 10 años o si al hacer la prueba no funciona.

Otoño-inverno, temporada de adornos eléctricos por Días Acción de Gracias y Navidad, incluso fecha de leña encendida y de veladoras de cera dentro de casa.

"Con niños cualquier extensión eléctrica o aparato de luces encendidas, es de cuidado", concluyó.