Sugiere Trump que su exabogado grabó a varios clientes y a periodistas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hoy que su exabogado personal, Michael Cohen, habría realizado grabaciones subrepticias a otros clientes, e incluso a reporteros con quienes mantuvo contacto.

Empero, Trump evitó toda referencia al caso de la exmodelo de la revista PlayBoy, Karen McDougal, después que se hizo pública una grabación efectuada por Cohen, en la que supuestamente ambos discuten un pago de 150 mil dólares a la mujer para comprar su silencio sobre una presunta relación entre ella y el ahora mandatario.

"Que clase de abogado grabaría un cliente?. Triste! Es algo que ocurre por primera vez, nunca lo escuché antes!", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter, horas después que la televisora CNN hizo pública la grabación, filtrada por el abogado de Cohen.

La grabación sería solo una de la docena que Cohen realizó al parecer sin conocimiento de las otras personas, y que agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) decomisaron durante un cateo llevado a cabo en fecha reeciente en la oficina y en la casa del exabogado.

Esa conversación habría tenido lugar en el despacho de Cohen en septiembre de 2016, semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de ese mismo año, y que Trump ganó.

Aunque el nombre de McDougal nunca es mencionado en la breve grabación, Cohen alude a la creación de una empresa para enviar "la información", a "nuestro amigo David", en aparente referencia a David Pecker, dueño de la empresa editorial American Media.

Esta editorial publica el tabloide National Enquirer, al que McDougal vendió la historia de su relación con Trump, pero según varios reportes, Pecker optó por congelarla para proteger a su amigo y no dañar sus posibilidades de triunfo.

En su mensaje en Twitter, Trump cuestionó el motivo por el cual esa grabación fue terminada de manera abrupta, "cuando presuntamente yo estaba diciendo cosas positivas?".

"He escuchado que hay otros clientes y muchos reporteros que están grabados. ¿Puede ocurrir esto?, muy malo", señaló.

Aunque el diario The New York Times reveló la semana pasada la existencia de la grabación, su contenido, no del todo claro por su calidad, fue conocido la noche del martes después que Lanny Davis, el abogado de Cohen decidió su difusión.

Cohen es investigado por el Departamento de Justicia por su presunta participación en el pago a mujeres relacionadas con Trump a fin de silenciar información que pudiera haber afectado la campaña presidencial de 2016.