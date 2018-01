Sugiere legalizar la mariguana en México

Ciudad de México

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, sugirió legalizar el consumo de mariguana en todo México y recomendó empezar en Quintana Roo y Baja California Sur, con el objetivo de reducir los niveles de inseguridad.

La medida buscaría disminuir los niveles de inseguridad por el combate contra el narcotráfico en México, dijo el secretario durante la séptima conferencia “Perspectivas Turísticas para México 2018”.

“Se pudiera empezar (la legalización de la mariguana) en Baja California Sur y Quintana Roo, destinos turísticos que no tienen porque ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México”, comentó.

“Por lo menos en las zonas turísticas del país, que nos haría un enorme daño perder esos destinos turísticos por temas de combate al narcotráfico, el hacer legal no solamente el consumo sino la producción y venta de la mariguana, que no de otras drogas, contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros”, subrayó.

De la Madrid dijo que la legalización de la mariguana es un tema que no tiene que ver con cuestiones médicas, dado que “científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco”.

“Es un absurdo que como país no demos ya ese paso, pero si al país todo le cuesta trabajo me gustaría ver qué se pudiera hacer en Quintana Roo y Baja California Sur, los dos destinos turísticos principales que no tienen por qué ser víctimas de violencia, de un trato inadecuado en el tema de las drogas en México”, subrayó. El funcionario rechazó que esta medida genere un turismo de drogas.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, opinó que la “medicina” implementada contra la inseguridad no ha funcionado, de modo que el gobierno debe cambiar su estrategia.

POSICIóN ES OPINIóN PERSONAL

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aclaró que lo expresado sobre la legalización de la mariguana es una opinión personal y el gobierno no tiene nada que ver.

“Quiero ser enfático en que mi opinión sobre la legalización de la mariguana es una reflexión a título personal, basada en el análisis y estudio del tema por muchos años”, afirmó.

“Estoy convencido de que debemos debatirlo, como parte de la solución a la violencia e inseguridad en México”, expresó De la Madrid en su cuenta de Twitter.