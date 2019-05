Sugiere aplicar tabla de colores

Existe una escala de colores diseñada por expertos a nivel internacional que puede ser aplicada en México, dio a conocer el asesor en seguridad Carlos Leal López.

Explicó que desarrollada por el Coronel Jeff Cooper esta escala de colores dan una forma simple de entender los estados de alerta que pueda tener una persona.

· BLANCO: ignorando completamente el entorno. Por ejemplo utilizar el teléfono en espacios públicos o mientras camina. Es el estado que los depredadores buscan en sus víctimas. Una persona ignorando su entorno es una presa fácil.

· AMARILLO: Consciente de su entorno y mentalmente alerta. Este debería ser el estado mínimo de alerta al moverse en espacios públicos. Ejemplo, en un área como un parque se puede estar relajado pero atento a lo que pasa alrededor, atento a quien camina cerca, la cabeza levantada y no sumergida en un teléfono.

· ANARANJADO: Se identifica una posible amenaza, o algo que no está bien en entorno. Ejemplo: un carro desconocido frente a la casa cuando uno va a guardar el carro, una persona sospechosa que se acerca en la calle, etc. No hay una amenaza pero hay algo que no está bien y amerita su atención.

· ROJO: se ha confirmado una amenaza y se requiere acción inmediata. Si cabe la posibilidad, evadir y huir, si no, defenderse.

Estar atento al entorno es la forma más efectiva de defensa, permite disminuir el factor sorpresa de un atacante y ganar tiempo valioso para poder reaccionar ante una amenaza. El estar alerta y atento también puede ayudar a que un agresor opte por buscar otra víctima más fácil.