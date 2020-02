Sufrirán finanzas la crisis de Afores

CIUDAD DE MÉXICO.

A la carga fiscal que ya tiene el Gobierno por las pensiones de antiguos regímenes, se sumará a partir del próximo año el pago de una pensión mínima garantizada para los que no tendrán suficiente dinero en su Afore.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2021 cumplirán 65 años unos 75 mil trabajadores que se retirarán bajo el esquema de Afore, de los cuales sólo 750 cumplirán con el requisito para pensión, pero de éstos sólo 50 contará con ahorro suficiente.

El resto, va a necesitar apoyo del Gobierno para conseguir una pensión de 3 mil 199 pesos mensuales. El problema es que en 2019 el gasto en pensiones ya llegó a 876 mil 940 millones de pesos -un 15 por ciento del gasto público total- y tiene una tendencia creciente, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Esto sucedió porque hay un mercado laboral precario y una aportación obligatoria baja a la Afore, expuso Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, Finanzas y Economía (Fundef).

"Es la contradicción de este sistema (de Afores); se creó para liberar el costo fiscal que tienen las pensiones del seguro social y ahora hay que sumarle esto. "(Las pensiones son) un problema social grave, tomando en cuenta lo que está pasando en Chile y en Francia", agregó.

Precisamente para evitar una mayor carga a las finanzas por el tema de pensiones, la Consar ya analiza algunas alternativas con base en experiencias internacionales.

Una de ellas es trasladar un porcentaje de la aportación que hace cada trabajador al Infonavit a su cuenta de pensión. Para expertos consultados esa opción es viable para mejorar el monto de retiro de los trabajadores con Afore y evitar así una mayor carga a las finanzas.

De acuerdo con la Consar, existe la posibilidad de que el 5 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC) que el trabajador aporta a su cuenta Infonavit, se traslade a la cuenta de pensión para que la aportación obligatoria a la Afore suba de 6.5 a 11.5 por ciento, siempre y cuando el trabajador lo autorice.

Raymundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tec de Monterrey Campus Santa Fe, destacó que lo anterior podría ser una alternativa siempre que el trabajador que no solicitó su crédito manifieste que está conforme y dentro de un plazo que establezca la Ley. Sugirió que cuando el trabajador alcance las 625 semanas de cotización, la mitad de su vida laboral, pueda decidir y manifestar si va a usar o no sus recursos para vivienda y, en caso de que no lo haga, llevarlos a su pensión.

Jorge Sánchez, de Fundef, señaló que se podría llevar a la pensión solo una parte de ese 5 por ciento que el trabajador aporta al Infonavit. Sin embargo, destacó que es urgente realizar una reforma que lleve a elevar la aportación obligatoria actual de 6.5 por ciento del Salario Base a un 15 por ciento de forma paulatina en un periodo de cinco a nueve años para los nuevos trabajadores.

Pero esa aportación sólo la harían los empresarios, y con ello, la tasa de reemplazo (pensión como porcentaje del último salario) se elevaría del 23 por ciento que se estima actualmente, a 70 por ciento. "Los empresarios lo verían como una buena idea, pues es un tema de justicia social y los empresarios le han tendido la mano al presidente", comentó.