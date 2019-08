Sufrió rechazo por su físico

Ciudad de México.-

Yanet García, compartió un video en Instagram que explican algunas situaciones que vivió antes de convertirse en "la chica del clima".

En el video, con una duración casi seis minutos, se mencionan que la presentadora, que siempre quiso ser modelo, vendió elotes, planes de celulares y atendió una tienda de abarrotes.

Su padre no la apoyó y ella sola pagó un curso de modelaje, después, cuando se decidió a buscar oportunidades de trabajo, fue rechazada porque "no tenía cuerpo y no era bonita".

DIVORCIO DE SUS PADRES

Poco tiempo después se quedó como modelo en una televisora local, pero sus padres se divorciaron y tanto sus hermanas como ella, quedaron desamparadas. Entonces se mudó con su abuela y fue en este momento cuando inició una academia de modelaje.

Se dedicó a entrenar y tras mucho esfuerzo, consiguió tener la figura que actualmente se conoce y que presume en sus redes sociales.

En el video, se cuenta que un día, un ejecutivo la invitó a un casting para presentadora en un programa y consiguió ser la elegida.

SE PREPARA

Se preparó porque le tocaba presentar la sección del clima y, para no ser más que una "cara bonita" se dio a la tarea de conocer el tema a fondo y no esperar a que le dijeran lo que tenía que hacer.

Uno de los videos, donde ella está dando la información climatológica, se volvió viral y fue visto por millones de personas, así se convirtió en "la chica del clima" más famosa de México y comenzaron a llegar nuevas oportunidades de trabajo.

El video que cuenta parte de su historia de vida, fue compartido por Yanet García, quien escribió: "No ha sido fácil, pero ha valido la pena!".