Sufrió presión por su peso

Madrid, España

La actriz Anne Hathaway, de 36 años, ha hablado de todo en una entrevista a Allure, desde las expectativas de Hollywood hasta el futuro más esperanzador para las mujeres en la industria del cine. "A los 16 años, fue como 'Felicidades, usted tiene un papel. No estoy diciendo que necesite perder peso, solo digo que no lo gane', lo que, por supuesto, significa que necesitas perder peso", señaló la actriz

LA TRASFORMACIÓN

"Así que me ocurrió esto. Luego, 20 años después, tengo a Ane Crabtree [diseñadora de vestuario para el filme que se estrenará este año The Last He Wanted] preguntándome qué hace mi cuerpo en mi luna, que me di cuenta de que significaba mi período, para que ella pudiera hacer los ajustes a mi ropa", apuntó sobre la transformación que se están produciendo en la industria. "Pero soy cuidadosa en la celebración sobre cómo está cambiando Hollywood, hay mucha más inclusión corporal, ¡lo cual es genial!, pero la cosa de la delgadez difinitivamente sigue siendo la expectativa centralizada de lo que se considera normal", añadió.

HUMANIZA

SU APARIENCIA

Hace ya años que Hathaway trata de desmontar esa imagen de perfección que parece acompañar a tantos artistas de la industria del cine. Ella prefiere humanizarla y bajarla al mundo real. Y lo hace con lo que mejor sabe: sus propias palabras. La intérprete mantiene su vida privada precisamente así, privada.

A sus 36 años, no ha sido fácil para Hathaway concebir a su segundo hijo debido a sus problemas reproductivos, como compartió en la red social. "No es para una película... Bromas aparte, para todo el mundo que atraviesa problemas de infertilidad y el infierno de la concepción, por favor sabed que no fue fácil para mí en ninguno de los dos cosas. Os mando extra amor", escribió en el pie de foto.

Con cada declaración que realiza, Hathaway parece que se está desprendiendo de sus miedos e inseguridades.