Sufrió mucho en serie

Eva Longoria ha confesado que durante su participación en la serie Esposas Desesperadas sufrió de acoso laboral por parte de un trabajador, así lo dio a conocer en una carta.

La misiva, reportó el diario El País, tenía como principal objetivo mostrar su apoyo a su ex compañera de serie Felicity Huffman, quien es investigada por presuntos sobornos sobre exámenes de admisión para la universidad.

UNA TORTURA

"Temía tener que trabajar con esa persona porque era una verdadera tortura", escribió, sin embargo, esta situación acabó cuando su compañera Huffman puso un alto al acosador.

"Desde la primera lectura del guión, ella notó que me sentaba sola, asustada e insegura de dónde ir o qué hacer. (...) Ella se acercó, se presentó y me dijo: 'No tengas miedo, vamos a pasar por esto juntas'".

La actriz de 44 años de edad no dio a conocer el nombre de su agresor, sólo hizo un reconocimiento a la amistad que le brindó Huffman en esa época tan difícil.

PENDIENTE DE SU AMIGA

La sentencia contra Huffman se conocerá este viernes. El fraude en las admisiones universitarias implica a más de 50 personas, entre padres, como la también actriz Lori Loughlin, empresarios y personal universitario que recibió desde 2011 hasta 25 millones de dólares para introducir a algunos alumnos en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, como Stanford, Yale y Georgetown.