Sufrió abuso sexual

Lizbeth Rodríguez, youtuber que saltó a la fama por la serie Exponiendo Infieles, reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre cuando era niña.

Con el video "No Quería Decir Esto... pero No Puedo Callar Más", la influencer expuso que los hechos ocurrieron cuando tenía 5 años de edad.

"Cuando yo tenía 5 años, la persona que decía ser mi papá me tocaba por las noches. A mí me daba mucho miedo porque sentía que podía ser un malhechor o un ladrón o algo así, y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta podía pasar algo malo.

"Siempre pensé que eso se podía hacer muy grande y que las cosas podían resultar peor de lo que ya estaba sucediendo", declaró.

LO DESCUBRE

Rodríguez mencionó que conforme se repetía la situación, descubrió que el agresor era su padre, por lo que decidió comentarle a su mamá lo que sucedía, gracias a una campaña televisiva que anunciaba a denunciar a quienes cometían este tipo de actos.

"Le dije a mi mamá que quería hablar con ella, hice que me prometiera que no le diría nada a mi papá y ella dijo que estaba bien. Entonces yo le dije a mi mamá: ´mi papá me toca en las noches´.

"Mi mamá me dijo que si estaba segura, que si lo había visto y le dije que no porque realmente a mi me daba mucho miedo abrir los ojos, pero estaba medianamente segura de que él había sido", explicó.

PERDIÓ CONFIANZA EN SU MADRE

La youtuber agregó que cuando su madre habló con el presunto agresor, este le aseguró que no había sido él, por lo que perdió la confianza de platicar con su madre.

La famosa mencionó que la relación entre su madre y su padre era complicada, pues se separaban en repetidas ocasiones por cuestiones de violencia, pero terminaban juntos de nuevo, y que cuando ella tenía 8 años, el abuso volvió.

"Cuando yo tenía 8 años, en una ocasión, yo estaba acostada en la cama y comencé a sentir que esta persona me desabrochaba el cinto porque yo ya dormía con ropa y lo más asegurada posible.

TERRIBLE EXPERIENCIA

"Trataba de moverme para que se quitara pero él no lo hacía, entonces me desabrochó el cinto, me desabrochó el pantalón, me moví y me desperté. Eran las cuatro de la mañana y yo le dije a esta persona: ´que raro que tenga el pantalón desabrochado´", continuó.

Rodríguez mencionó que después de confrontarlo en aquella ocasión y estar segura de quién era el agresor, decidió no decir nada porque tenía miedo de que no le creyeran, como había sucedido anteriormente.

COMPARTE SU HISTORIA

La influencer dijo que decidió compartir su historia porque la gran mayoría de sus conocidos fueron víctimas de acoso o abuso sexual en algún momento de sus vidas.

"De repente como mujeres somos tan juzgadas y la gente dice que las cosas son nuestra culpa, que no nos atrevemos a levantar la voz y que no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir.

Lizbeth Rodríguez concluyó el video pidiendo a sus seguidores que no tengan miedo de confrontar las situaciones incómodas que puedan vivir.