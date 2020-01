"Sufrimiento no es un show", responde Sicilia a AMLO

CUERNAVACA, Mor.

Ninguna causa que defienda los intereses de las víctimas de la violencia en este país puede considerarse "un show", aseguró Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y uno de los promotores de la Marcha por la Paz, que sale este jueves de Cuernavaca a la Ciudad de México.

"No somos un show, el sufrimiento no es un show y nunca jamás hemos dañado la investidura presidencial", declaró Sicilia luego de que el lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no recibirá a la marcha "para no hacer un show".