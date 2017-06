Sufren por calor en hospital del ISSSTE

Reynosa, Tam.- Derechohabientes y trabajadores del ISSSTE Reynosa, sufren del agobiante calor que se ha registrado en las últimas semanas, problema originado por la falta de aire acondicionado desde hace más de un mes.



Los afiliados que acuden a su cita médica o están internados, tienen que soportar las altas temperaturas, por lo que piden una solución inmediata.

“Estar esperando el turno, sabemos que es normal (esperar) dentro de la estancia aquí en la clínica, de lo que sí me quejo es que de no tengamos aire, ese es el problema, es el sentir de los trabajadores porque ellos también están aquí, son derechohabientes, yo escucho que desde hace más de un mes están así, hay personas de más edad y pobrecitos, están igual batallando echándose aire con revistas o sus manos, no es posible esto”, dijo Prisciliano González Niño, profesor del nivel primaria.

Los que se encuentran internados deben llevar su ventilador para poder mitigar el calor, pero el problema lo resienten todos los que van a consulta general y hasta los propios trabajadores.

“Que tome cartas en el asunto el director, que baje y tome conciencia, que sienta, él sí tiene aire allá en su oficina; respeto eso, pero que tome cartas en el asunto”, recalcó el derechohabiente desde hace 39 años.

Las autoridades del ISSSTE Reynosa, reconocen el problema aunque dicen que se cumple con la atención, aunque no con la comodidad que se quisiera.

El problema se presenta porque son aparatos viejos, pero con la remodelación que se realiza, se contará con climas nuevos, incluso, se prevé instalar minisplits para el área de consulta general, mientras se termina la obra para cubrir las necesidades.