Sufren un año de pesadilla

Mario Velázquez Juárez abrió las puertas de su hogar para enseñar las aguas negras con las que convive desde el año pasado, las cuales ha originado que su esposa haya presentado problemas de salud que los a orillado en ser intervenidos en el hospital.

"Desde marzo del año pasado mi esposa se tuvo que ir de la casa porque se puso enferma de los pulmones la tuve que internar en el hospital y todo producto a los olores y a mi a veces me da diarrea, pero me tengo que aguantar. Ya vamos para casi 2 años y no es posible que no puedan arreglar al menos en la entrada. Se me fregó la televisión adentro de la casa la sala ya nada funciona, pero no se ve para cuando vengan arreglar", comentó el afectado.

De acuerdo a cifras de la pasada administración del Ayuntamiento de Reynosa se anunció una fuerte inversión que superó los 20 millones de pesos para solucionar los problemas de fugas de aguas residuales y reparación de ductos.

Lo que es una realidad es que las familias del sector de la Doctores se ven en la necesidad de tener que aguantarse las condiciones insalubres en sus respectivas casas al no tener la manera de acudir a otro lugar.

