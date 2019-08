Sufren pérdidas por cierre

Varias decenas de juegos mecánicos, puestos de alimentos, aguas frescas, panes, artículos para el hogar, peluches, ropa, frituras y antojitos son los afectados con la clausura de la "Feria Reynosa 2019".

En base a las estimaciones de los negocios que ya se habían colocado, las pérdidas económicas van desde los 3 mil hasta los 20 mil pesos por día.

Aunque la mayoría de locatarios ya no están presentes, las estructuras evidencian la planeación en la que se esperaban hasta 200 mil personas.

Las atracciones que se ubican a un costado del Polideportivo de Reynosa lucían la mañana de ayer solitarias, la mayoría sin los administradores de los negocios, quienes se habían retirado por las altas temperaturas, cansados de esperar una respuesta.

En su lugar solo aparecían sellos con la leyenda "Clausurado".

"No entendemos qué pasó, nosotros nos preparamos con tiempo para comprar la mercancía, contratar personal, tener personas que nos ayuden, no es justo que solo por un problema entre los administradores seamos perjudicados", expresó Teresa Carmona, quien esperaba vender aguas frescas y fruta.

Las advertencias eran diferentes en cada negocio, algunos autorizados por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), otros por el Departamento de Protección Civil estatal y por Secretaría de Finanzas.

En la lista de pérdidas los dueños de juegos mecánicos eran los más afectados quienes declararon perder entre 15 a 20 mil pesos al día. Para ellos, el trasladar el equipo hacia este lugar, también había sido un reto.

"Siempre trabajamos en las ferias, ahorita no hay ni forma de prenderlos porque no hay luz, solo llegaron a poner sellos, hay algunos compañeros que viajan con sus familias, se dedican a esto, algunas personas vinieron el día de la inauguración muy enojadas, pero no podíamos hacer nada".

La rueda de la fortuna, sillas voladoras, carritos chichones, martillo, kamikaze solo se llenan de polvo.

La empresa responsable Atracciones del Noreste ha reconocido la clausura pero, a través de su cuenta de Facebook dejó abierta la posibilidad de obtener un permiso que les permitirá operar la próxima semana.

EL PANORAMA

Elementos estatales prohíben el ingreso de cualquier persona ajena a los negocios establecidos en la feria, como parte de un protocolo de seguridad; también se colocaron cintas fluorescentes con la leyenda de precaución.

Por la tarde, un grupo de comerciantes informaron a EL MAÑANA que este domingo sostendrían una reunión con los administradores de la feria para revisar el panorama, y analizar la posibilidad de que las ventas, juegos mecánicos y demás puestos abrieran a la brevedad.

"Yo tengo un puesto de churros, más o menos perdí 15 mil pesos ya, los ingredientes ya no los puedo usar, así como yo están otros compañeros que venden brochetas de carne, todo eso ya no sirve, por reglas de salud tendremos que tirarlo", denuncio Andrés Martínez.

Entre los afectados también hay cerca de 200 mil personas, quienes de acuerdo con las proyecciones asistirían a la feria.

Merma

> Dependiendo del tipo de negocio, las pérdidas de los locatarios de la Feria Reynosa 2019 son considerables.

20 mil pesos al día es lo que calculan en juegos mecánicos.

10 mil pesos al día por venta de panes, churros y antojitos.

3 mil pesos al día en la venta de aguas frescas y fruta.

Transparencia. Pedirán regidores que la inversión se canalice a puntos de necesidad.

Si la "Feria de Reynosa 2019" se reanuda, los regidores que presentaron el viernes un oficio dirigido a la alcalde Maki Esther Ortiz Dominguez, solicitarán que las ganancias obtenidas del cobro de permisos, servicios básicos, espectáculos y licencias sean invertidos para beneficio de la ciudad.

De acuerdo a las estimaciones que la empresa organizadora Atracciones del Noreste había proyectado, se trataría de casi 2 millones de pesos, señaló el regidor Eduardo Flores.

"Tuvimos una reunión con representantes de esta empresa que nos dijeron los montos que podrían invertir aquí en la ciudad, estuvimos de acuerdo por lo menos 7 regidores en que esto se dirija a dependencias que lo necesitan, por poner un ejemplo, Protección Civil y Bomberos, donde trabajan personas que todos los días arriesgan su vida", dijo.

El destino del recurso deberá someterse a votación de regidores, síndicos y otros miembros de cabildo, a través de una sesión extraordinaria.

Por el momento se adelantó que se buscaría repartir la bolsa en aquellas dependencias u organismos con más carencias, para la compra de equipo, uniformes, aparatos tecnológicos o capacitaciones.

"Si se tomó la decisión de que este proyecto se aterrice en la ciudad, dejando una derrama de más de 2 millones de pesos, lo celebramos, que bueno, pero queremos que las cosas se hagan bien, nadie puede omitir permisos o pasar el recurso que se deje a un lugar sin antes pasar por cabildo, se nos tiene que tomar en cuenta", insistió.

La "Feria Reynosa 2019" tenía planificado comenzar el viernes, pero de acuerdo a lo que comentó la empresa responsable a través de sus redes sociales, la falta de un permiso estatal les prohibía comenzar.

En el texto se dejó abierta la posibilidad de una apertura próxima al señalar a los más de 18 mil seguidores de la misma: "Estén atentos a un nuevo aviso".

La empresa Atracciones del Noreste es la misma que organizó otras ferias en ciudades como Río Bravo y Valle Hermoso.