Sufren negocios por falta de ventas

Río Bravo, Tam.- Este año 2020 dejará enorme huella en términos de salud y monetarios, la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la que Río Bravo no es la excepción, al persistir gran cantidad de negocios, que con todo y la época navideña no terminan por recuperarse, y otros más que de plano no han podido levantar la cortina o bien decidieron rentarlos, venderlos o traspasarlos.

Ubicado en locales situados sobre uno de los costados de la calle 16 de septiembre con Constitución, Mario Martínez comerciante zapatero en la localidad desde hace muchos años, narra cómo han enfrentado la pandemia del Covid-19, y lo difícil que ha sido para ellos sostener el negocio, pagar la renta y demás servicios que tienen que erogar, en el que afortunadamente todavía están dando la batalla.

Y prosigue manifestando como el vecino y otros más algunos han cerrado y han quebrado, otros deben la renta, y algunos más han tenido que traspasar el negocio o de plano piden una prórroga en cuanto al pago al prolongarse la pandemia.

Y es que en vísperas de la Navidad y el Año Nuevo este 2020 fue de terror y horror para muchos comerciantes y familias en general, y no se ve claro para este 2021 en diversos ramos, incluyendo el tema del empleo para quienes no están trabajando al cien por ciento, y les pagan menos.

En un recorrido llevado a cabo por diversas arterias de la zona centro de la ciudad, se pueden constatar los estragos que ha ocasionado la pandemia en términos comerciales y económicos, ante el cierre, venta y renta de locales y establecimientos que terminaron por ser doblegados por el coronavirus.

Otros decidieron que lo mejor es rentar.