Sufren "millenials" y "centenials" reacción a vacuna

Río Bravo , Tam .- Aún cuando los segmentos de mayor edad no presentaron tantos casos de reacciones a la vacuna contra el coronavirus, los más jóvenes dicen vivir un suplicio tras la aplicación del biológico de Pfizer .

- Temperaturas de hasta 40 grados

- Dolor de cuerpo

- Malestar en la garganta o garganta cerrada

- Dolor y sangrado del brazo en donde se aplicó la ampolleta, en algunos casos, desde el momento de la aplicación

Incluso el presidente saliente de Morena en el municipio, Luis Flores Macías de 30 años, manifestó sentir sobre los efectos del biológico en su metabolismo, "esta vacuna me está matando", dijo en su cuenta de Facebook.

Otro joven, Raúl "N" que acudió a inmunizarse, a sede del ISSSTE, habló sobre su experiencia:

"Me dio temperatura, casi 40 grados, dolor en todo el cuerpo y mal estar en la garganta, se me quería cerrar, no pude ir a trabajar hoy", dijo la mañana del miércoles.

Incluso un conocido "streamer" y "caza fantasmas", Enrique Guillermo Álvarez, expresó "me muero", tras ser inoculado contra CEL Sars-Cov2.