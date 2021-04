Sufren los migrantes ´viacrucis´ bajo lluvia

La comunidad , conformada por hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes de Honduras, El Salvador y Guatemala asciende a más de 100 personas. "Fue una noche muy difícil porque hizo frío, llovió y traemos niños, pero como no hay albergues , ni contamos con dinero, nuestra opción es estar aquí, hasta que nos resuelvan si podremos entrar a Estados Unidos", mencionó Jesús, originario de Honduras.

En su caso detalló que su viaje inició con su esposa y 2 hijos a finales de octubre, aunque él no llegó en caravana como otros que ahí se encuentran. "Entramos ilegales y nos deportaron, sabemos que hay muchos comentarios de personas que nos juzgan, nos ofenden, piensan que estamos aquí por gusto pero no es así el regresar a nuestros países es la muerte, no hay trabajo, ni oportunidades, ni seguridad", comentó Daniel, migrante guatemalteco.

El arribo de los migrantes hacía este punto surgió a mediados de marzo, luego de que por varias semanas se instalaran con casas de campaña, cartones y otros elementos en las inmediaciones del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

Su desplazo fue obligado por elementos de seguridad federal, quienes los amenazaron de "usar la fuerza".

Aunque un grupo de alrededor de 80 personas fue trasladado a un albergue temporal en un gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), los más de 100 que todavía están ahí, enlistan sus necesidades. "Nadie quisiera estar en esta situación, dormir en la calle, depender de la caridad para alimentar a su familia, pero aquí nos hemos encontrado ahora solo tenemos que aguantar".

En la actualidad los migrantes ya cuentan con baños portátiles y al medio día de ayer, se observaban patrullas policiacas vigilándolos.