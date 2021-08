Sufren infierno en hemodiálisis

Son alrededor de 25 pacientes que acuden en tres turnos hasta sábados y domingos: para mitigar el calor los pacientes llevan su propio abanico.

Miguel Rocha de la Rosa, quien tiene a su hija y su esposa que llevan tratamiento de diálisis, comentó que las máquinas necesitan estar en un ambiente adecuado, por lo que ante falta de aire acondicionado se descomponen y tienen que desconectar a los pacientes.

"Está todo encerrado, las maquinas hoy fallaron tuvieron que desconectar a otros tres compañeros, nos dicen que el Issste no se podía podía hacer responsable sobre los aires condicionados, que venia otra compañía y la compañía salió con que no, y así traen la bolita uno al otro, a mi me preocupan mis pacientes", expresó.

Rafael Alejandre Santiago, paciente, comentó que el calor es sofocante adentro y que las más de tres horas que pasa en la máquina, tiene que aguantar y acude tres veces por semana.

"Paso tres horas y media, a mi me conectan en el brazo y alguien tiene que estar agarrándome para que no salga la sangre, la verdad es un calor insoportable, me tocó el día de ayer y salí todo empapado, todo sudado, no corre ni el aire", dijo.

Y argumentó: "Siempre ha sido ese problema, hace tres meses nos dijeron que nos iban a poner un aire acondicionado y ahora subimos an dirección y así nos traen".

Explicaron que la doctora encargada del área de hemodiálisis, les ha dicho que están en fase terminal, además de que siempre esta de vacaciones y de permisos.