Sufren hoteleros falta de clientela

"Tenemos que respetar las leyes, ahorita los moteles no pueden abrir, se consideran actividades no esenciales, lamentablemente aún no contamos con fecha para regresar a la normalidad". Omar Elizondo, presidente "Hoteles y Moteles"

Los hoteles de esta frontera han registrado pérdidas de hasta el 80 por ciento derivadas de la contingencia sanitaria del Covid-19, ya que pocos son los clientes que recurren a un complejo hotelero.

Aún así no han dejado de pagarse los sueldos, por lo que el personal de limpieza, mantenimiento, atención a clientes, cocineros, supervisores entre otros, siguen trabajando.

"No podemos negar que estamos atravesando una de las peores crisis para el gremio, no hay clientes y por ello el recurso es muy limitado, aún así somos solidarios con nuestros empleados porque sabemos que tienen familias, su responsabilidad es llevar comida a casa, por eso tomamos la decisión de seguir, estamos al colapso, pero vamos a aguantar hasta que podamos", explicó Omar Elizondo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles.

La poca afluencia en los hoteles de Reynosa comenzó a evidenciarse desde finales de marzo, cuando se pusieron en marcha, diversas reglas sanitarias para permanecer en casa, evitando el turismo y las actividades de recreación.

Aunque al principio, el gremio se sostuvo con promociones, en la actualidad, sus únicos clientes son trabajadores de empresas locales.

¿Y LOS MOTELES?

Elizondo reconoció que los moteles afiliados al gremio recibieron la recomendación de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) para cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, al considerarse un giro no esencial.

Esto ha provocado que varias decenas de complejos en la ciudad estén clausurados. "Tenemos que respetar las leyes, ahorita los moteles no pueden abrir, se consideran actividades no esenciales, lamentablemente aún no contamos con fecha para regresar a la normalidad, no nos queda más que esperar", concluyó.