Sufren grave discriminación

"Lo que hice fue cubrirme la cara para que no me cayera cloro en los ojos, la señora se acerca, me vació toda la botella encima, no la alcanzo a ver ni a reaccionar por el cloro que me estaba cayendo en la cara y me avienta el bote completo y se va corriendo", dijo Luis Gerardo Ramos.

Personal médico y de enfermería comienzan a sufrir de discriminación en Reynosa tal y como está pasando en diversos estados del país, ya que personas los atacan de diversas formas.

Luis Gerardo Ramos Sanchez, quien portaba su uniforme de enfermería, guantes y cubrebocas, salió a la tienda, pero al salir una mujer le gritó y le roció cloro en todo el cuerpo.

"Me empieza a gritar que el personal de salud no deberíamos andar en la calle, que por culpa de nosotros Reynosa se está infectando por este virus y que yo debería estar resguardado, volteo y al abrir mi carro empiezo a sentir agua, la señora traía una botella de cloro", expresó en entrevista telefónica.

Explica que nunca ha visto a la señora y que es lamentable que se esté discriminando de esta forma al personal de salud tanto público y privado.

"Es lamentable lo que está pasando en Reynosa y en el país entero, he visto publicaciones de compañeros de salud que están siendo agredidos por personas que no están informadas de como se contagia, son persona que no están siguiendo las indicaciones de la OMS", recalcó el joven.

El joven trabajó en hospital y actualmente cuida a pacientes a domicilio, por lo que usa uniforme y toda la indumentaria para atender a quien lo necesite.

Llamado a no afectar a enfermeras y personal de salud.