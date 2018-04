Sufren golpe de calor también las mascotas

Camargo, Tam.

El golpe de calor no solo afecta a las personas si no que también perjudica a las mascotas. De hecho hasta los perros atléticos habituados a las altas temperaturas pueden sufrir trastornos, cuando no se toman las precauciones que exigen los días veraniegos cargados de sol y humedad.

En las campañas habituales para alertar sobre los riesgo del golpe de calor en niños y ancianos se ha demostrado, una y otra vez, que en un día de 40 grados centígrados se necesitan de tan solo 10 minutos para que el interior de un automóvil estacionado bajo el sol suba a 48 grados y a los 30 minutos haya alcanzado los 52 grados.

En la región es muy común ver a numerosas personas que traen paseando a sus mascotas en automóviles y cuando llegan a una tienda de conveniencia o algún otro mandado la mayoría deja a sus mascotas en el carro y solo bajan un poco la ventana lo que para el punto de vista de los veterinarios, esa no es una buena idea.

"Algunas personas creen que al dejar las ventanas parcialmente abiertas la temperatura del vehículo no subirá, pero esto no es cierto. La temperatura sube igualmente poniendo en peligro la vida de los perros, gatos u otro animal", expresó el veterinario Joaquín Rodríguez López.

Por su parte el veterinario dijo que es importante que las personas no se tomen a la ligera los peligros a los que las mascotas se enfrentan día con día.

"Cuando llega el invierno los perros principalmente pueden sufrir de ´el moquillo´, y en verano normalmente en la canícula pueden enfermarse de rabia", manifestó Rodríguez López.

En esta temporada del año, a lo que los perros, gatos u otras mascotas se enfrentan es un golpe de calor, deshidratación o a la temible rabia.

Hasta el momento y desde hace mucho tiempo no se ha registrado ningún caso de rabia en mascotas.

"La rabia es muy común en los tlacuaches, ratas, ardillas, tejones, coyotes, murciélagos y mapaches, lo que representa un peligro para los perros rurales, pues si un can ataca a uno de los mencionados animales y es mordido podría contraer la rabia, lo que representaría un peligro mayor para las personas pues la gente también puede infectarse de esa maligna e irreversible enfermedad", externó.