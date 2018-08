Sufren gays de acoso laboral en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Por lo menos dos casos de acoso laboral relacionados con miembros de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transgénero (LGBT) se libran actualmente en los tribunales de la capital del estado, sin embargo para el presidente del Grupo de Ayuda Mutua y Asesoría (GAMA) estatal AC, Óscar Gregorio Medina Montelongo, esta situación podría estar más generalizada.

"Estamos en dos casos laborales y ahora que se resuelvan lo vamos a platicar porque si no me van a jalar la greña", dijo Medina Montelongo quien aclaró que ambos casos tuvieron lugar en la iniciativa privada, "pero esto es en todas partes no nada más en la comunidad gay, en todos lados existe y ya estamos acostumbrados".

El representante de GAMA estatal AC descartó que la comunidad LGBT vaya a manifestarse en la vía pública sino que será por la vía legal por donde se conduzcan esta clase de casos; comentó que recientemente acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) en donde participarán como colectivo en un concurso de cortos cinematográficos o en vídeo para la divulgación del tema de Igualdad.