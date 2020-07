Sufren en Vallarta secuestro masivo

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con las versiones, que no han sido corroboradas por fuentes oficiales, habría por lo menos un muerto tras el ataque, y varias de las víctimas siguen secuestradas. Las fuentes informaron que el grupo había sido ubicado por los delincuentes, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante el trayecto de su viaje de turismo de aventura, conocido como "Vallartazo", que parte desde Guadalajara y pasa por Ameca y Talpa de Allende para llegar a Puerto Vallarta.

Una de las versiones indica que quienes los interceptaron sospechaban que se tratara de un grupo del Cártel de Santa Rosa de Lima, que lidera "El Marro". De acuerdo con diversos testimonios, los afectados se desplazaban en vehículos tipo RZR, cuatrimotos y camionetas todo terreno, cuando fueron interceptados por el grupo armado en la Avenida Fluvial, cerca del cruce con la Avenida Grandes Lagos, en el Fraccionamiento Fluvial Vallarta. Tras una balacera, varias de las personas que formaban parte del convoy turístico habrían sido privadas de su libertad. En el lugar quedó herido el empresario Joaquín Alba, dedicado al transporte de materiales de construcción, quien presuntamente fue alcanzado al caerse de uno de los automotores tipo RZR. Posteriormente falleció en un hospital Luego del ataque, las autoridades municipales localizaron tres vehículos que aparentemente eran de las víctimas. El Ayuntamiento, sin embargo, negó que hubiera un "levantón". Otra fuente allegada al caso aseguró que los agresores comenzaron a llamar a los familiares de las víctimas para pedir dinero por su rescate.

"Este tipo de circunstancias no habían sucedido y el hecho que haya pasado algo así en un grupo de chavos, empresarios jóvenes que no iban a hacer otra cosa que divertirse, vacacionar, andar en moto, te genera preocupación", narró a Grupo REFORMA, vía telefónica, un empresario de Guanajuato que pidió el anonimato por seguridad. Hasta ayer no había una confirmación oficial de los hechos y se desconocía cuántas personas seguían retenidas.