Sufren ejidatarios mermas por robos

Río Bravo, Tam.- Productores del ejido El Porvenir, dentro del Distrito de Riego 026, sufren grandes mermas económicas, pues la dilación por motivo del robo de mecanismos y compuertas, convierten en un suplicio y sangría económica en los riegos de auxilio.

Hedilfonso Esqueda, productor de ese núcleo, es uno de los afectados, y quien indicó que desde la sustracción de estas piezas, que se presenta de años atrás, cada ciclo agrícola, es un suplicio regar.

"El canalero dice que no puede nivelar el riego porque estos mecanismos no funcionan, ´tengo que subir y bajar láminas y triplays para que pase el agua´, me dice", cada el agricultor reclama la falta de nivel en el canal.

"Las represas están abajo (arriba solo se contiene con algunas láminas y maderas), esto se ubica en la brecha 20 con 102, cerca de El Porvenir; tardo 14 horas en regar dos hectáreas, normalmente es de tres a cuatro horas las dos hectáreas, con esta situación", lo que motiva que pague dos turnos de más con esa superficie.

"En mi caso, pato 850 pesos por turno y pago dos regadores y aunque no haya agua, hay que pagar. El volumen siempre está abajo, año con año", lo que le representa pérdidas económicas, pues no las autoridades investigadoras, no han dado con los autores de los constantes robos de piezas, por lo que un grupo de productores, pedirán por escrito a Conagua, haga exhorto a autoridades competentes a frenar estos actos.

Robo de mecanismos y planchas en represas, afecta economía de agricultores.