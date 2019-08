Sufren de aparatoso accidente carretero

Valle Hermoso, Tam.- Un aparatoso accidente de carretera se registró ayer a las 13:20 horas en el kilometro 110.300 de la carretera 82, rumbo al poblado Santa Apolonia, del vecino municipio de Río Bravo.

Personal de Protección Civil de la ciudad, fue alertado de que un accidente había ocurrido en el tramo antes señalado, en donde ademas de un choque de dos unidades, una de ellas se había ido a un canal de riego.

De inmediato el personal de emergencias se trasladó al lugar, pero por fortuna ninguna persona había resultado lesionada, según lo declaró el director de Protección Civil, Jorge Ramón Castillo.

Las unidades involucradas, fueron dos camionetas marca Chevrolet, una tipo Silverado en color blanca y otra tipo Thaoe en color blanca, esta segunda intentó rebasar a la primera cuando se disponía a dar vuelta a la izquierda, chocándola en el lado de la puerta del conductor.

La Thaoe se salió de control y fue a dar a un canal de riego que por fortuna no tenía agua, resultando solo daños materiales, ambos conductores no quisieron revelar sus nombres y las autoridades prefirieron no dar ningún dato personal de los participantes, ya que había una marcada discusión por deslindar responsabilidades.