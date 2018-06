Sufren crisis de aulas en la Apolonio Falcón. ´Enseñan´ un cúmulo de necesidades

Camargo, Tam.- Además de ser la escuela primaria con más población estudiantil en el sector que comprende desde Guerrero, hasta Díaz Ordaz, la Apolonio Falcón y Guerrero es uno de los planteles con más necesidades infraestructurales.

Entre sus necesidades la prioridad es la construcción de una nueva aula didáctica, pues al carecer de espacios físicos para instalar a los alumnos, han tenido que eliminar, sí, leyó usted bien, eliminar el taller de cómputo y habilitar allí el grupo de 4°B.

Desde hace ya varios años personal docente y administrativo de la Apolonio Falcón y Guerrero han gestionado incansables veces ante la Secretaria de Educación Pública, la construcción de un nuevo salón, pero que creen, a un no se ha cristalizado dicha obra y a cómo van las cosas no creo que se cristalice muy pronto.

A no ser que con este nuevo Gobierno, la Secretaría de Educación Pública vea la verdadera necesidad que este plantel educativo tiene, porque no solo tiene la necesidad de un aula didáctica sino que también tienen que recuperar el taller de computación.

La primaria urbano federal Apolonio Falcón y Guerrero, tiene una población al día de hoy de 419 alumnos mismos que necesitan de un taller de computación digno en donde puedan aprender a manejar los programas básicos, así como el equipo de informática.

Por su parte el director del plantel, Horacio Andrade Robles, destacó que la escuela ya tiene varios años enfrentándose a este problema y que es lamentable que ninguna dependencia publica de Gobierno, ni siquiera la presidencia Municipal ha hecho algo por construir un aula en el plantel, misma que sería a beneficio de los estudiantes.

"También necesitamos nuevos equipos de cómputo, pero no hemos solicitado eso porque nuestra prioridad es la construcción de una nueva aula, porque no tenemos taller de computación, así que unas computadoras nuevas por el momento no nos servirían de mucho, puesto que ´donde las ponemos´", expresó el director.

Finalmente cabe señalar que se espera, ahora sí, que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y busquen una solución real ante esta problemática que día con día atraviesa la primaria Apolonio Falcón y Guerrero.