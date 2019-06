Sufren cortes de luz durante toda la noche

Miguel Alemán, Tam.- Constantes problemas de bajo voltaje y repentinos apagones, fueron reportados el fin de semana por decenas de familias residentes de la colonia Américo Villarreal y del Norte, así como de la zona centro, fraccionamiento Río Bravo y del poblado Los Guerra viejo, además del poblado Los Ángeles, donde por cierto un transformador se incendió por sobrecalentamiento.

Habitantes de estos mismos sectores de la población tuvieron algunas afectaciones en aparatos electrodomésticos, como refrigeradores, minisplit y televisores que resultaron dañadas por voltaje inestable.

Fuentes consultadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron extraoficialmente que el consumo real del voltaje es mucho mayor y no corresponde a la demanda que ellos tienen registrada en los diferentes sectores de la población, lo que significa que algunos usuarios están colgados de la luz y esto provoca que los transformadores no se den abasto, ocasionado constantes bajas y cortes en el servicio.

"No quiero entrar en polémicas, pero hay casas que tienen hasta 4 aires de ventana y cuando los encienden, le dan unos bajones a la conexión eléctrica, pero a la gente le vale, porque varios de los que tienes varios aires no pagan luz y este no es un tema de que si pagan o no, pues se trata de que sostener la potencia, pero con tantos aires funcionando es casi imposible", refirió una fuente de la paraestatal.

Durante la presente temporada de intenso calor, la demanda de energía ha crecido considerablemente y los transformadores de varios sectores no han soportado la carga debido a que no tienen la suficiente capacidad para poder abastecer de energía, por lo que la CFE ha tenido que realizar ciertos ajustes, pero también es difícil hacerlo cuando no hay muchos colgados.

"Qué pasaría si varios transformadores truenan a la vez, nos quedaríamos sin luz varios días, como ya sucedió en varias colonias y olvídense en esta época de calor", dijo uno de los afectados entrevistados.

SOLUCIÓN: APARATOS DE MAYOR EFICIENCIA

"Otra solución ideal es que en lugar de aires de ventana, nos hiciéramos de mini-split que son de mayor eficiencia y tendríamos mucho menos gasto de luz en nuestros domicilios, la inversión vale la pena, ya que con lo que sale en 2 o 3 recibos (dependiendo del consumo) se pagan los aparatos", explicó otro de los usuarios.

"Si usted no cree en la versión de los aires de ventana y tiene uno en su casa, apáguelo y fíjese que al encenderlo se siente el bajón inmediato en los demás aparatos y en toda la casa, es así como muchos aires encendidos al mismo tiempo en un solo sector afectan a los transformadores", explicó un empleado de la paraestatal.

En ese mismo sentido, las cuadrillas de la CFE también se las están teniendo dificultades con tanto transformador que se daña constantemente, a causa precisamente de todos los usuarios que abusan en diferentes maneras, disparando el consumo de energía eléctrica.

"Existen grandes consumidores de luz, como los que rentan departamentos y tienen diablitos, como algunos de los del "Falso" o "Farías", quienes al menos deberían de cambiar los viejos aparatos o aire de ventana que utilizan por nuevos minisplit, pues si no gastan en luz, cuando menos deberían evitar se parte del problema", finalizó diciendo una experto en el tema.

Miguel Alemán, Tam.Constantes problemas de bajo voltaje y repentinos apagones, fueron reportados el fin de semana por decenas de familias residentes de la colonia Américo Villarreal y del Norte, así como de la zona centro, fraccionamiento Río Bravo y del poblado Los Guerra viejo, además del poblado Los Ángeles, donde por cierto un transformador se incendió por sobrecalentamiento.

Habitantes de estos mismos sectores de la población tuvieron algunas afectaciones en aparatos electrodomésticos, como refrigeradores, minisplit y televisores que resultaron dañadas por voltaje inestable.

Fuentes consultadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron extraoficialmente que el consumo real del voltaje es mucho mayor y no corresponde a la demanda que ellos tienen registrada en los diferentes sectores de la población, lo que significa que algunos usuarios están colgados de la luz y esto provoca que los transformadores no se den abasto, ocasionado constantes bajas y cortes en el servicio.

"No quiero entrar en polémicas, pero hay casas que tienen hasta 4 aires de ventana y cuando los encienden, le dan unos bajones a la conexión eléctrica, pero a la gente le vale, porque varios de los que tienes varios aires no pagan luz y este no es un tema de que si pagan o no, pues se trata de que sostener la potencia, pero con tantos aires funcionando es casi imposible", refirió una fuente de la paraestatal.

Durante la presente temporada de intenso calor, la demanda de energía ha crecido considerablemente y los transformadores de varios sectores no han soportado la carga debido a que no tienen la suficiente capacidad para poder abastecer de energía, por lo que la CFE ha tenido que realizar ciertos ajustes, pero también es difícil hacerlo cuando no hay muchos colgados.

"Qué pasaría si varios transformadores truenan a la vez, nos quedaríamos sin luz varios días, como ya sucedió en varias colonias y olvídense en esta época de calor", dijo uno de los afectados entrevistados.

DE MAYOR EFICIENCIA

"Otra solución ideal es que en lugar de aires de ventana, nos hiciéramos de mini-split que son de mayor eficiencia y tendríamos mucho menos gasto de luz en nuestros domicilios, la inversión vale la pena, ya que con lo que sale en 2 o 3 recibos (dependiendo del consumo) se pagan los aparatos", explicó otro de los usuarios.

"Si usted no cree en la versión de los aires de ventana y tiene uno en su casa, apáguelo y fíjese que al encenderlo se siente el bajón inmediato en los demás aparatos y en toda la casa, es así como muchos aires encendidos al mismo tiempo en un solo sector afectan a los transformadores", explicó un empleado de la paraestatal.

En ese mismo sentido, las cuadrillas de la CFE también se las están teniendo dificultades con tanto transformador que se daña constantemente, a causa precisamente de todos los usuarios que abusan en diferentes maneras, disparando el consumo de energía eléctrica.

"Existen grandes consumidores de luz, como los que rentan departamentos y tienen diablitos, como algunos de los del "Falso" o "Farías", quienes al menos deberían de cambiar los viejos aparatos o aire de ventana que utilizan por nuevos minisplit, pues si no gastan en luz, cuando menos deberían evitar se parte del problema", finalizó diciendo una experto en el tema.