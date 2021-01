Sufren comerciantes con la cuesta de enero

Cd. Victoria, Tam.- La ´cuesta de enero´ ha resultado particularmente difícil para el comercio en puestos fijos y semifijos este año, consideró el representante de los comerciantes ambulantes de la zona centro de esta localidad, Paulino Cortez, ya que a la tradicional falta de circulante de la temporada se viene a sumar la crisis provocada a lo largo de todo el 2020 por la COVID-19.

"Nada más en diciembre estuvo bien, repuntó y ya a partir de enero han estado muy bajas las ventas, bajaron otro cincuenta por ciento... a comparación con el año pasado ahorita estaremos un treinta por ciento de las ventas", no obstante, dijo que el nuevo acuerdo gubernamental del quince de enero no restringió gravemente al comercio ambulante y tianguis como se esperaba, "otros años no se sentía tanto -la cuesta- como esta vez, esta vez sí realmente se sintió muy fuerte por motivos de la pandemia de tantos despidos de trabajo".

A lo largo de la calle Hidalgo -en el primer cuadro de la capital- se cuenta con 72 permisos para puestos fijos y semifijos, en total en la zona centro rondan entre los 250 y 300 vendedores ambulantes de los cuales actualmente trabaja una tercera parte; lo anterior, debido a los propios comerciantes quienes, ante las bajas ventas y el riesgo de contagio del Coronavirus, optaron por retirarse provisionalmente.