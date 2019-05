Sufren colonos malestar respiratorio por fuga de gas

Altamira, Tam. Desde la tarde del miércoles y mañana de este jueves se percibió un fuerte olor a gas en al menos tres colonias de la zona norte de la cabecera municipal, creando con ello que los pobladores sufrieran de malestar respiratorio; fue a causa de los trabajos de reparación en un pozo petrolero.

Fue en las colonias: Santa Amalia, Felipe Carrillo Puerto, Alejandro Briones en donde los pobladores empezaron a sentir un penetrante olor a gas, situación que les ocasionó dolor de cabeza y náuseas.

"Estaban conectando la línea del pozo 995 a la Batería 3, pero ya quedó conectado en la madrugada y hoy ya no debería oler. No es ácido, son gases del propio pozo y se hizo el estudio y no representan ningún riesgo para la salud de la gente, aunque sabemos que sí es molesto", dijo el vocero de Pemex en la zona, Omar García.